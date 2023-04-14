Спасшийся из пасти бегемота мужчина рассказал о своем опыте

CNN Travel: в Зимбабве мужчина спасся из пасти бегемота, но лишился руки

Гид Пол Темплер поделился воспоминаниями о сафари в Зимбабве, во время которого он пережил нападение бегемота и лишился руки. Он рассказал о своем опыте CNN Travel и объяснил, как ему удалось спастись.

Пол Темплер попал в пасть бегемота девятого марта 1996 года, когда вел сафари на реке Замбези. Помимо него, в поездку отправились шестеро туристов и три гида-стажера, которые плыли на трех каноэ. «Все шло так, как и должно было идти. Все очень хорошо проводили время», — рассказывает мужчина.

Внезапно Пол увидел вдалеке стадо бегемотов. Каноэ постепенно приближались к животным, и мужчина решил осторожно проплыть мимо них. Он сказал стажерам, чтобы они следовали за ним, и доплыл до небольшого канала, где остановился, дожидаясь остальных. «Внезапно раздался сильный удар, и я вижу, как задняя часть каноэ, взлетает в воздух. И Эванс, гид, который сидел в задней части каноэ, падает за борт», — вспоминает он.

Течение несло его к самке бегемота и ее детенышу, поэтому Пол незамедлительно бросился на помощь. Он крикнул другому гиду, чтобы тот увел туристов в безопасное место, а сам развернул свое каноэ и поплыл по течению.

Приближаясь к Эвансу, Пол заметил, как что-то под водой движется навстречу. Он ударил веслом по поверхности воды, чтобы отпугнуть животное, и вскоре оказался возле тонущего гида.

> Это было похоже на голливудский фильм. Я наклоняюсь, Эванс протягивает руку. Наши пальцы почти соприкоснулись. А потом вода между нами просто взорвалась. Все произошло так быстро, что я ничего не успел осознать

Пол Темплер

Спустя несколько секунд Пол понял, что находится по пояс в пасти гиппопотама. Спустя несколько секунд бегемот выплюнул мужчину, и он попытался уплыть вместе с Эвансом. Однако бегемот не отставал и снова схватил Пола. Гид пытался достать свой пистолет, но не смог схватить его из-за того, что бегемот тряс его из стороны в сторону. Ему удалось выбраться лишь после того, как животное во второй раз ослабило хватку.

Пол огляделся и понял, что потерял Эванса. Предположив, что его уже спасли, он поплыл к берегу. Однако, не успев достичь суши, вновь увидел бегемота, плывущего к нему с широко раскрытой пастью, чтобы нанести третий удар. По его словам, это зрелище он будет помнить всю жизнь.

Пол снова оказался в пасти гиппопотама. Животное начало трясти его и периодически уходило под воду, заставляя мужчину задерживать дыхание. В течение трех минут он боролся за свою жизнь, пока один из гидов не пришел к нему на помощь. Он подплыл к Полу на каяке и смог затащить его на борт.

Изо рта спасенного мужчины текла кровь, одна из его рук оказалась раздавлена. «Особенно сильно пострадала левая нога. Она выглядела так, будто кто-то пытался пробить в ней дыру молотком», — вспоминает он. Помимо этого, у него было пробито легкое. Один из гидов перевернул истекающего кровью Пола и увидел глубокую рану в его спине. Он заклеил ее пищевой пленкой.

Раненого Пола погрузили на каноэ и восемь часов везли в больницу. Он провел месяц на больничной койке и перенес несколько тяжелых операций. Хирургам удалось спасти жизнь Пола, а также восстановить его ноги и одну руку. Позже он прошел курс физиотерапии в Зимбабве, а затем в Великобритании. После этого у мужчины появился протез руки, которую он потерял в схватке с бегемотом, и он вернулся к нормальной жизни.

Пол рассказал, что тело Эванса нашли в реке через три дня после случившегося. На его теле не было никаких повреждений: скорее всего, он просто утонул.

Несмотря на тяжелый опыт, Пол рекомендует каждому отправиться на сафари, утверждая, что произошедшее было «аномалией». «Безусловно, идите и сделайте это. Но только вместе со знающим человеком», — предупреждает он.

Ранее сообщалось, что в Уганде жителям одной из деревень удалось спасти ребенка, которого проглотил бегемот. К удивлению врачей, после подобного испытания мальчик не только остался жив, но и не получил серьезных травм.

