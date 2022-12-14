Бегемот проглотил ребенка и выплюнул его живым

В Уганде бегемот проглотил двухлетнего Пол Ига и выплюнул его живым

В Уганде жителям одной из деревень округа Касесе удалось спасти ребенка, которого проглотил бегемот. Об этом сообщает Capital Radio.

Двухлетнего мальчика по имени Пол Ига на какое-то время оставили без присмотра родители. Ребенок играл на берегу озера, когда из воды внезапно появился крупный бегемот и попытался проглотить его. Жители деревни, ставшие свидетелями нападения, бросились на помощь и принялись швырять в животное камни. В итоге бегемот выплюнул мальчика и уплыл.

По словам очевидцев, когда они подоспели к месту происшествия, Ига был уже наполовину проглочен. Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу. К удивлению врачей, после подобного испытания Ига не только остался жив, но и не получил серьезных травм. Он быстро пришел в себя и вскоре был отпущен домой с родителями.

Представители полиции обратились к родителям маленьких детей, и предупредили их, что оставленный без присмотра вне дома ребенок может стать жертвой нападения диких животных, особенно около водоемов.

Ранее сообщалось, что в Австралии быстрая реакция матери спасла ребенка от укуса смертельно ядовитой змеи. Инцидент был записан камерой видеонаблюдения.