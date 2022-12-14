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02:04, 14 декабря 2022Из жизни

Бегемот проглотил ребенка и выплюнул его живым

В Уганде бегемот проглотил двухлетнего Пол Ига и выплюнул его живым

Фото: said alamri / Unsplash

В Уганде жителям одной из деревень округа Касесе удалось спасти ребенка, которого проглотил бегемот. Об этом сообщает Capital Radio.

Двухлетнего мальчика по имени Пол Ига на какое-то время оставили без присмотра родители. Ребенок играл на берегу озера, когда из воды внезапно появился крупный бегемот и попытался проглотить его. Жители деревни, ставшие свидетелями нападения, бросились на помощь и принялись швырять в животное камни. В итоге бегемот выплюнул мальчика и уплыл.

По словам очевидцев, когда они подоспели к месту происшествия, Ига был уже наполовину проглочен. Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу. К удивлению врачей, после подобного испытания Ига не только остался жив, но и не получил серьезных травм. Он быстро пришел в себя и вскоре был отпущен домой с родителями.

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Никита Савин
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