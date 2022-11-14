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12:53, 14 ноября 2022Из жизни

Молниеносная реакция матери спасла ребенка от укуса змеи

Daily Mail: в Австралии мать спасла дочь от укуса ядовитой сетчатой змеи

Жительница австралийского города Мельбурна, штат Виктория, увидела смертельно ядовитую сетчатую коричневую змею в нескольких сантиметрах от ребенка и спасла его от укуса. Об этом сообщает Daily Mail.

Даниэлла Виззини загорала на заднем дворе своего дома, а ее младшая дочь Эва играла в детском бассейне. Через несколько минут женщина заметила, что к девочке подползает сетчатая коричневая змея — представительница вида, считающегося одним из самых ядовитых в мире. Мать бросилась на помощь к ребенку и успела вытащить девочку из бассейна за секунду до броска рептилии.

Произошедшее попало на видео, снятое установленной на доме камерой наблюдения. На записи видно, как женщина с дочерью забегает в дом. Пользователи соцсетей похвалили молниеносную реакцию матери.

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Виззини предупредила жителей о необходимости коротко стричь газон, так как в теплую погоду увеличивается активность змей, они начинают искать партнеров для спаривания и еду.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Эти змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек. Без противоядия смерть от укуса может наступить в течение получаса.

Ранее сообщалось, что девочка из австралийского города Мельбурн случайно поиграла с одной из самых ядовитых змей в мире, приняв ее за ужа, и выжила. На записи видно, как она держит змею, будто это ее питомец.

Алиса Дмитриева
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