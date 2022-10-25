Девочка случайно поиграла с одной из самых ядовитых змей в мире и выжила

New York Post: девочка приняла ядовитую змею за ужа и взяла ее в руки

Девочка из австралийского города Мельбурн случайно поиграла с одной из самых ядовитых змей в мире, приняв ее за ужа, и выжила. На видео с ребенком обратило внимание издание New York Post.

Юная австралийка нашла сетчатую коричневую змею, когда гуляла в пригороде Мельбурна Ньюпорте. Девочка взяла змею в руки, предположив, что это северный американский уж. На записи видно, как она держит змею, будто это ее питомец. «Это уж!» — кричит ребенок. Бабушка девочки, захотела узнать, какой вид рептилии нашла ее внучка, и отправила видео змеелову Стюарту Гэтту.

Гэтт, известный как Стюи, опубликовал видео на своей странице в соцсети. «Девочке на видео очень повезло, что змея не укусила ее», — написал он. По его словам, в противном случае игра девочка со змеей могла закончиться смертью ребенка.

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, напоминайте детям и внукам, что не нужно трогать представителей дикой природы, если вы не обучены это делать. Нужно учить детей отличать, что правильно, а что — нет. Хватать в руки диких животных опасно, это должны делать только профессионалы», — подчеркнул он.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Саншайн-Кост смертельно ядовитая сетчатая коричневая змея притаилась в ящике с детскими игрушками и попыталась наброситься на змеелова. Специалист снял момент поимки рептилии на видео.

