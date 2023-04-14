Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:21, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Хмельницком сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ

В УПЦ заявили о захвате двух храмов в Хмельницком сторонниками ПЦУ при содействии властей

Фото: Carlos Barria / Reuters

В Хмельницком сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии представителей власти захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Речь идет о храме Казанской иконы Божьей Матери и храме во имя великомученика Георгия Победоносца. Захват первого произошел 5 апреля. В УПЦ заявили, что инициаторами выступили городские чиновники, по призыву которых возле церкви начали собираться люди, никогда не посещавшие ее. Затем было проведено собрание, в ходе него приняли незаконное решение о переходе религиозной общины в ПЦУ.

«Группа неизвестных лиц (…) пришла на территорию храма и начала совершать попытки попасть внутрь церкви. Не справившись с центральной дверью, рейдеры взломали боковую дверь с помощью ломов и попали в храм через пономарку и алтарь. За ними следовали сторонники ПЦУ», — говорится в сообщении о захвате другого храма, который совершили 10 апреля.

Ранее во Львове неизвестные подожгли дверь церкви Рождества пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что именно рядом с этим храмом папа римский Иоанн Павел II во время визита в город в 2001 году общался с украинской молодежью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боеготовности
Обвиняемых в создании ОПГ 24 российских полицейских заключили под стражу
Скромный подарок от бабушки сделал подростка миллионером
Доктор Мясников развеял популярные мифы о клещах
Россиянин опрокинул чайник с кипятком на подростка в больнице
Япония запросила заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР
Белоруссия дала предварительное согласие о переводе Сапеги в Россию
Южная Корея отработает эвакуацию населения после пуска Пхеньяном новой ракеты
Массовая прогулка женщин по Москве в нижнем белье попала на видео
Белла Хадид вошла в список самых влиятельных людей мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.