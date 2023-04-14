В Хмельницком сторонники ПЦУ захватили два храма УПЦ

В УПЦ заявили о захвате двух храмов в Хмельницком сторонниками ПЦУ при содействии властей

В Хмельницком сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии представителей власти захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Речь идет о храме Казанской иконы Божьей Матери и храме во имя великомученика Георгия Победоносца. Захват первого произошел 5 апреля. В УПЦ заявили, что инициаторами выступили городские чиновники, по призыву которых возле церкви начали собираться люди, никогда не посещавшие ее. Затем было проведено собрание, в ходе него приняли незаконное решение о переходе религиозной общины в ПЦУ.

«Группа неизвестных лиц (…) пришла на территорию храма и начала совершать попытки попасть внутрь церкви. Не справившись с центральной дверью, рейдеры взломали боковую дверь с помощью ломов и попали в храм через пономарку и алтарь. За ними следовали сторонники ПЦУ», — говорится в сообщении о захвате другого храма, который совершили 10 апреля.

Ранее во Львове неизвестные подожгли дверь церкви Рождества пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что именно рядом с этим храмом папа римский Иоанн Павел II во время визита в город в 2001 году общался с украинской молодежью.