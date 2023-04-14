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10:30, 14 апреля 2023Бывший СССР

На Украине подожгли греко-католический храм

Во Львове неизвестные подожгли дверь греко-католического храма
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Во Львове неизвестные подожгли дверь церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

«В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове», — написал глава администрации.

По его словам, именно рядом с этим храмом папа римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с украинской молодежью.

«Это мог сделать только злейший враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности», — добавил Козицкий.

11 апреля в Хмельницком неизвестные силой захватили православный Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви (УПЦ). За ними следовали сторонники раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).

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Алевтина Запольская
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