Стало известно о захвате православного храма в Хмельницком

УПЦ сообщила о захвате Свято-Георгиевского храма в Хмельницком неизвестными

В городе Хмельницкий на западе Украины неизвестные силой захватили православный Свято-Георгиевский храм, передает Telegram-канал, приводя заявление канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Около 16:00 группа неизвестных лиц, одетых преимущественно в спортивную форму, проникла на территорию Свято-Георгиевского храма. Не справившись с центральной дверью церкви, рейдеры взломали боковые двери с помощью ломов и проникли в храм через пономарку и алтарь», — сообщили в УПЦ.

Там также отметили, что за взломщиками следовали сторонники раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ). После захвата церкви собравшиеся объявили о переходе храма под управление ПЦУ.

5 апреля сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм УПЦ в Черновицкой области прямо во время отпевания погибшего солдата Вооруженных сил Украины. «Прямо во время похорон боевики в балаклавах пилят дверь в алтарь храма. Батюшки ПЦУ в это время перед храмом изображают молитву», — сообщили в Черновицко-Буковинской епархии.