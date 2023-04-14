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10:35, 14 апреля 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини российского бренда

Модель Эльза Хоск показала фигуру в бикини российского бренда Lavarice

Кадр: @hoskelsa

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

34-летняя манекенщица предстала перед камерой на фоне океана в ярко-розовом бикини российского бренда Lavarice. Купальник состоял из топа с треугольными чашками и стрингов V-образной формы с завышенной талией. Знаменитость показала фигуру с разных ракурсов, позируя под песню Barbie Girl группы Aqua.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Похожа на Барби», «Идеальная», «Настоящая королева», «Великолепная», «Очень красиво и сексуально», — восхитились пользователи сети.

Ранее популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз станцевала на яхте в откровенном наряде и поделилась видео с фанатами. Звезда реалити-шоу опубликовала ролик, на котором она запечатлена на борту судна в длинном парео с цветочным принтом, надетом поверх слитного черного купальника.

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Карина Черных
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