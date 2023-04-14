Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 14 апреля 2023Ценности

Популярная плюс-сайз-модель снялась в купальнике на яхте

Плюс-сайз-модель Джемма Коллинз снялась в купальнике на яхте в Италии

Кадр: @gemmacollins

Популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз станцевала на яхте в откровенном наряде и поделилась видео с фанатами. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Звезда реалити-шоу опубликовала ролик, на котором она запечатлена на борту судна в длинном парео с цветочным принтом, надетом поверх слитного черного купальника. При этом волосы знаменитости собраны в небрежный пучок, а на ее лице отсутствует макияж. Манекенщица снялась в солнцезащитных очках в тон купального костюма.

Известно, что Коллинз отдыхает с семьей и приятелями на курорте в Италии.

В апреле 2021 года Джемма Коллинз объявила, что сбросила 22 килограмма, и показала изменения во внешности. По словам британки, она серьезно озаботилась вопросами своего здоровья в 2019 году: с тех пор звезда старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Коллинз уточняла, что у нее не строгие диета и тренировочная программа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о появлении танков Leopard под Херсоном
Популярная плюс-сайз-модель снялась в купальнике на яхте
В США задались вопросом о настоящем враге американцев после утечки Пентагона
Хищника заметили на территории детского сада в Москве
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию
Россиян предупредили о подтоплениях из-за опасных заторов льда
Швейцария выразила готовность сотрудничать с Западом по антироссийским санкциям
Бойцы «Вагнера» оценили оборону ВСУ в Артемовске
Польша заподозрила спецслужбы России в кибератаке на дипведомства ЕС
Минюст Италии озаботился побегом сына российского губернатора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.