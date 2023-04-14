Популярная плюс-сайз-модель снялась в купальнике на яхте

Плюс-сайз-модель Джемма Коллинз снялась в купальнике на яхте в Италии

Популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз станцевала на яхте в откровенном наряде и поделилась видео с фанатами. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Звезда реалити-шоу опубликовала ролик, на котором она запечатлена на борту судна в длинном парео с цветочным принтом, надетом поверх слитного черного купальника. При этом волосы знаменитости собраны в небрежный пучок, а на ее лице отсутствует макияж. Манекенщица снялась в солнцезащитных очках в тон купального костюма.

Известно, что Коллинз отдыхает с семьей и приятелями на курорте в Италии.

В апреле 2021 года Джемма Коллинз объявила, что сбросила 22 килограмма, и показала изменения во внешности. По словам британки, она серьезно озаботилась вопросами своего здоровья в 2019 году: с тех пор звезда старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Коллинз уточняла, что у нее не строгие диета и тренировочная программа.