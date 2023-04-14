В Киевской области сгорел храм УПЦ

ГСЧС: в селе Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежащий УПЦ

В селе Гута-Межигорская в Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным происшествиям (ГС ЧС).

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района в 20:50 (по мск). Прибывшие на место спецслужбы установили, что здание горит по всей площади, указали в ведомстве.

Пожар в церкви ликвидировали в течение получаса, о пострадавших не сообщается.

Накануне сообщалось, что в Хмельницком сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии представителей власти захватили храм Казанской иконы Божьей Матери и храм во имя великомученика Георгия Победоносца. В УПЦ заявили, что инициаторами выступили городские чиновники, по призыву которых возле церкви начали собираться люди, никогда не посещавшие ее. Затем было проведено собрание, в ходе него приняли незаконное решение о переходе религиозной общины в ПЦУ.