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03:12, 14 апреля 2023Мир

В Венгрии отказались прекращать энергетическое сотрудничество с Россией

МИД Венгрии: Будапешт не станет отказываться от российского топлива ради чужих интересов

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Венгрия не перестанет закупать в России топливо вопреки давлению западных стран, заявил госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер. Его слова приводят «Известия».

Об этом Менцер сообщил в ответ на предложение советника президента Украины Владимира Зеленского Олега Устенко, призвавшего надавить на Будапешт после того, как он заключил сделку с «Газпромом». Госсекретарь пояснил, что решить вопрос энергоснабжения будет невозможно без российского сырья. «Мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских», — подчеркнул он.

Ранее Устенко попросил Евросоюз принять все возможные меры в отношении Венгрии из-за заключения сделки с «Газпромом». Он подчеркнул, что чем больше Будапешт покупает газа у Москвы, тем больше возможностей он дает российской стороне для эскалации военных действий.

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Варвара Кузьмина
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