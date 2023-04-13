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13:40, 13 апреля 2023Бывший СССР

Украина призвала к давлению на Венгрию из-за сделки с Россией

Советник Зеленского Устенко призвал Евросоюз к давлению на Венгрию за сделку с «Газпромом»

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Власти Украины призвали Евросоюз (ЕС) оказать все возможное давление на Венгрию из-за заключения сделки с российской компанией «Газпром». Об этом заявил советник президента Зеленского Олег Устенко в интервью изданию Politico.

«Нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у русских, вы даете им больше возможностей для эскалации военных действий», — передает слова советника издание.

Устенко считает, что давление Брюсселя на Венгрию помешает исполнению заключенных с Россий договоренностей по увеличению объемов торговли газом.

11 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о продлении соглашения с Россией о дополнительных поставках газа и о льготном режиме его оплаты.

В конце марта правительство России сообщило о выполнении всех обязательств перед Венгрией. По просьбе Будапешта Москва согласилась осуществлять дополнительные поставки энергоресурсов в страну.

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Алевтина Запольская
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