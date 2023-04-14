Стилист Рогов назвал важное правило женской красоты

Стилист Рогов: соблюдающая гигиену женщина может выглядеть красиво в немодной одежде

Российский стилист Александр Рогов назвал важное правило женской красоты. Его комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам специалиста, не каждая женщина может себе позволить модный наряд. Однако есть способ выглядеть привлекательно в неактуальной одежде, отметил он. Так, основным секретом является соблюдение гигиены, заявил эксперт, пренебрежение которой он счел главной ошибкой.

«Когда у представительницы прекрасного пола чистые волосы, от нее не пахнет потом, то есть она свежа как майская роза; на ней может быть не самое модное платье, не самые актуальные туфли, но при этом она все равно будет классной», — объяснил собеседник издания.

Ранее российский дерматолог Варвара Ильина раскрыла секреты красивой кожи. По словам эксперта, проблемы с кожей зачастую возникают не от недостатка ухода, а из-за использования косметики, в составе которой содержатся агрессивные вещества. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от скрабов с абразивными частицами.