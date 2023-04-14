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09:45, 14 апреля 2023Ценности

Стилист Рогов назвал важное правило женской красоты

Стилист Рогов: соблюдающая гигиену женщина может выглядеть красиво в немодной одежде

Фото: Olesya Kuprina / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал важное правило женской красоты. Его комментарий публикует «ФедералПресс».

По словам специалиста, не каждая женщина может себе позволить модный наряд. Однако есть способ выглядеть привлекательно в неактуальной одежде, отметил он. Так, основным секретом является соблюдение гигиены, заявил эксперт, пренебрежение которой он счел главной ошибкой.

«Когда у представительницы прекрасного пола чистые волосы, от нее не пахнет потом, то есть она свежа как майская роза; на ней может быть не самое модное платье, не самые актуальные туфли, но при этом она все равно будет классной», — объяснил собеседник издания.

Ранее российский дерматолог Варвара Ильина раскрыла секреты красивой кожи. По словам эксперта, проблемы с кожей зачастую возникают не от недостатка ухода, а из-за использования косметики, в составе которой содержатся агрессивные вещества. Так, в первую очередь специалистка призвала отказаться от скрабов с абразивными частицами.

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Алина Гостева
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