Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 14 апреля 2023Россия

Россиянке сломали челюсть на приеме у стоматолога

В Нефтекамске женщине сломали челюсть на приеме у стоматолога

Фото: Ozkan Guner / Unsplash

В Башкирии женщине сломали челюсть на приеме у стоматолога. Об этом сообщает портал NewsBash.ru.

Жительница Нефтекамска пришла в клинику для того, чтобы удалить зуб. Проводивший вмешательство врач травмировал пациентку.

Женщина подала в суд на клинику, потребовав возместить причиненный ей ущерб на сумму в размере 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу россиянки 200 тысяч. Помимо этого, администрация клиники ранее частично компенсировала ее издержки, отмечает издание.

Ранее стоматолог Евгений Жиленко рассказал, к каким ухищрениям прибегают его коллеги с целью экономии. По словам специалиста, некоторые из таких уловок могут привести к развитию серьезных осложнений. В частности, речь идет о замене имплантов на более дешевые аналоги. Неправильно подобранные импланты могут разрушить кость и сделать невозможной их замену, предупредил врач.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал внезапную проверку Тихоокеанского флота
Богатейший человек в мире заработал рекордную сумму за день
Лавров прокомментировал попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии
В Британии заявили о серьезных последствиях для США попыток навредить России
Мужчина решил порыбачить после работы и случайно побил мировой рекорд
В России двухлетний ребенок выпил уксус и попал в реанимацию
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России к началу лета
В Подмосковье мальчик умер во время занятия в частной школе
Лукашенко заявил о гуманизации правосудия в Белоруссии
Извержение вулкана на Камчатке повлияло на полеты над США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.