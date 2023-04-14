Россиянке сломали челюсть на приеме у стоматолога

В Нефтекамске женщине сломали челюсть на приеме у стоматолога

В Башкирии женщине сломали челюсть на приеме у стоматолога. Об этом сообщает портал NewsBash.ru.

Жительница Нефтекамска пришла в клинику для того, чтобы удалить зуб. Проводивший вмешательство врач травмировал пациентку.

Женщина подала в суд на клинику, потребовав возместить причиненный ей ущерб на сумму в размере 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу россиянки 200 тысяч. Помимо этого, администрация клиники ранее частично компенсировала ее издержки, отмечает издание.

Ранее стоматолог Евгений Жиленко рассказал, к каким ухищрениям прибегают его коллеги с целью экономии. По словам специалиста, некоторые из таких уловок могут привести к развитию серьезных осложнений. В частности, речь идет о замене имплантов на более дешевые аналоги. Неправильно подобранные импланты могут разрушить кость и сделать невозможной их замену, предупредил врач.