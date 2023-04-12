Названы опасные для здоровья зубов уловки стоматологов

Стоматолог Жиленко назвал урезание диагностики опасной для здоровья зубов уловкой врачей

Урезание диагностики ради снижения стоимости лечения опасно для здоровья зубов, предупредил хирург-имплантолог Евгений Жиленко. Он назвал некоторые опасные уловки стоматологов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Жиленко, за последний год цена на стоматологические услуги заметно снизилась, однако вслед за ценой упало и качество оказываемых услуг. В частности, ради экономии клиники начали прибегать к различным уловкам, которые могут привести к развитию различных проблем с зубами. Одной из подобных уловок он назвал снижение количества сопутствующих лечению услуг.

Ради экономии клиники урезают диагностику, отказываются от цифрового планирования и искусственного интеллекта, исключают анализы перед операцией. Это огромный шаг назад — работа идет почти вслепую, а врач может ошибиться с диагнозом или выбором места под имплант Евгений Жиленко стоматолог, хирург-имплантолог

В качестве еще одной уловки стоматологов Жиленко выделил использование недорогих имплантов в методиках, где они не подходят. Если подобные копии подобраны неправильно и установлены с нарушениями, они разрушат кость вокруг себя и установить новые не получится — «пациенту останутся только съемные протезы», уточнил врач.

Также по словам стоматолога, недобросовестные специалисты могут без ведома пациента подменять оригинальные импланты на поддельные. Чтобы избежать этого, он рекомендовал тщательно проверять название и серийный номер имплантов в договоре и требовать на руки штрих-коды и наклейки с оригинальной упаковки.

Ранее стоматолог Бэлла Мусихина рассказала о разрушающем воздействии больных зубов на весь организм. По ее словам, при проблемах с полостью рта патогенные микроорганизмы попадают в кровоток. Из-за этого возникает воспаление во всем организме, которое может препятствовать овуляции, влиять на производство гормонов и остановить имплантацию эмбриона, рассказала стоматолог.