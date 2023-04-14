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15:50, 14 апреля 2023Культура

Дженнифер Кулидж возглавила список самых влиятельных людей по версии Time

Дженнифер Кулидж возглавила список 100 самых влиятельных людей по версии Time

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Голливудская актриса Дженнифер Кулидж возглавила список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time. Список опубликован на сайте издания.

Помимо того, что актриса возглавила категорию «кумиров» 2023 года, она также попала на обложку Time100 Most Influential. Кулидж стала сенсацией после того, как за последний год получила больше наград за роль Тани в сериале «Белый лотос», чем номинаций за другую роль в течение своей 30-летней крьеры.

Отмечается, что 61-летняя артистка является источником вдохновения для женщин, которые хотят заново открыть себя. Она также известна по такому проекту, как «Две девицы на мели» и киносерии «Американский пирог».

Ранее актриса Дженнифер Энистон рассказала, что мечтает сыграть в сериале «Белый лотос» с Кулидж. «Это одно из моих любимых шоу. Это то, за чем я очень внимательно следила», — рассказала актриса, признаваясь Кулидж в любви.

Список Time 100 публикуется с 1999 года. Он включает в себя пять категорий — «Пионеры», «Титаны», «Кумиры», «Новаторы», «Лидеры» и «Деятели искусства».

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Варвара Кошечкина
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