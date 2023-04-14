Обокравший храм россиянин выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем

Житель Забайкалья обокрал храм в Подмосковье, выпил две бутылки кагора и уснул за алтарем

В Подмосковье 30-летнего ранее судимого жителя Забайкальского края арестовали за кражу денег из церковной лавки и свечного ящика. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Мужчина признался в содеянном. Правоохранители изъяли у него похищенные деньги.

По данным полиции, ночью он разбил стекло и незаконно проник в храм в селе Пересветово под Дмитровом. Забрав деньги, он выпил две бутылки кагора и решил переночевать за алтарем. Там его и задержали.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы местный житель попытался сжечь православный храм.