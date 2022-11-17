Москвич попытался сжечь православный храм

На юге Москвы местный житель попытался сжечь православный храм

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге храма святителя Митрофана. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

За вандализм москвичу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мужчина рассказал, что ночью вышел на прогулку с канистрой горючего, вылил содержимое около забора церкви, а затем поджег без какой-либо цели. Пламя заметил сторож и погасил его, использовав огнетушитель. В результате поврежденными оказались тротуар и покрытие крыльца прихода. Сумму ущерба устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Гвардейске россиянин поджег собственный дом с женой и сыновьями внутри.