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16:49, 14 апреля 2023Мир

Американский офицер призвал готовиться к катастрофе на Украине

Офицер ВМС США Кинг: Вашингтон должен готовиться к катастрофе на Украине из-за России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вашингтону необходимо готовиться к катастрофе и геополитическому фиаско на Украине из-за неминуемой победы России в военном конфликте. Об этом написал в своей статье для The Daily Reckoning офицер ВМС США в отставке Байрон Кинг.

«Военные эксперты в Вашингтоне почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть», — выразил свое мнение бывший военный, добавив, что по итогам украинского конфликта мир ожидают «большие перемены».

Кинг также отметил, что «ни США, ни страны НАТО не обладают достаточной военно-промышленной базой, чтобы достичь тех объемов, которые Россия может обеспечивать на постоянной основе», а поэтому для Украины и Запада «все может закончиться плохо, если не катастрофически».

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за тяжелой ситуации в стране. Макгрегор также обвинил западные СМИ в том, что они постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине.

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Глеб Бажуткин
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