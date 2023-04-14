Умер народный артист России Вадим Кешнер

Народный артист России Вадим Кешнер скончался в возрасте 86 лет

Скончался актер Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова, народный артист России и Республики Татарстан Вадим Кешнер. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

«Светлая память о Вадиме Валентиновиче Кешнере навсегда останется в сердцах коллег, учеников, зрителей, друзей, родных и близких. Наши глубокие соболезнования родным и близким», — приводит издание заявление пресс-службы театра. Актер умер в возрасте 86 лет. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Вадим Кешнер поступил в студию при БДТ имени Качалова в 1958 году. Он прослужил в театре более 60 лет, за это время он исполнил около 120 ролей. Кешнер был наставником многих известных российских актеров, в числе которых Чулпан Хаматова.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России, актера Виктора Пушкина. Мужчина скончался в возрасте 74 лет.