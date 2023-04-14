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18:53, 14 апреля 2023Экономика

В торговой сети отметили снижение стоимости пасхального кулича

Торговая сеть «Пятерочка» посчитала, как изменилась стоимость готовых куличей

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Торговая сеть «Пятерочка» посчитала, как изменилась стоимость готовых куличей и ингредиентов для их приготовления дома по сравнению с прошлым годом. На главном пасхальном блюде россияне сейчас могут сэкономить до 11 процентов.

В «Пятерочке» по сравнению с предпасхальным периодом 2022 года стоимость как готового блюда, так и набора для его приготовления сократилась на 11 процентов. Драйверами сокращения стоимости выступили мука, сахар и цукаты.

Приготовление классического кулича с изюмом и цукатами дома в 2023 году, согласно данным Росстата, на предпасхальной неделе в среднем по России обходилось в 382,5 рубля.

Стоимость аналогичных ингредиентов из рецепта (мука, молоко, сахар, яйца, сметана, сливочное масло, изюм и цукаты) в тот же период в «Пятерочке» составляла 371 рубль, а при выборе продуктов собственных торговых марок — еще на 10 процентов меньше, или 332 рубля.

Таким образом, «Индекс кулича» (соотношение цен на товары, предлагаемые торговой сетью, к средневзвешенной стоимости по Росстату) при выборе товаров известных брендов в среднем по стране в предпасхальный период составил 97 процентов, а при выборе товаров СТМ — 87 процентов.

Для расчета стоимости приготовления пасхального кулича был использован классический рецепт, включающий такие ингредиенты как: мука, молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, сливочное масло, сметана, изюм, цукаты. «Индекс кулича» отражает соотношение стоимости ингредиентов для приготовления кулича в домашних условиях известных брендов и товаров СТМ, предлагаемых торговой сетью «Пятерочка», и стоимости ингредиентов по данным Росстата. Для простоты восприятия за 100 процентов принят показатель Росстата, а «Индекс кулича» показывается как доля от 100 процентов.

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Татьяна Романова
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