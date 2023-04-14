Российского военного осудили за убийство бойца Росгвардии в зоне спецоперации

«Ъ»: российский контрактник получил 10 лет тюрьмы за убийство бойца Росгвардии в зоне СВО

Крымский гарнизонный суд осудил российского военного Алексея Усенко, проходившего службу по контракту, за убийство бойца Росгвардии в зоне спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно материалам уголовного дела, в прошлом году Усенко остановил автомобиль, который следовал в одном направлении с военной колонной, в составе которой находился контрактник. В салоне машины находились два сотрудника Росгвардии, на которых обвиняемый направил автомат, после чего те вышли на дорогу. В то время как водитель представился и достал документы, Усенко выстрелил во второго росгвардейца и смертельно ранил его в живот. После этого контрактник направил оружие на водителя и приказал ему лечь на землю, угрожая убить и его.

Другие военные, услышав выстрел, прибыли на место происшествия. Они уговорили контрактника отстегнуть магазин от автомата и сдать само оружие. По их словам, Усенко находился в состоянии опьянения, на что указывал запах перегара. Кроме того, он вел себя агрессивно и неадекватно, а также утверждал, что задержал украинских диверсантов.

Сам Усенко в ходе следствия отрицал причастность к преступлениям, а также заявил, что стрелять могли диверсанты или другие российские военные. Отмечается, что пулю на месте преступления не нашли, как и следов пороха на руках контрактника. Кроме того, у гильзы, изъятой из кармана его бушлата, капсюль-воспламенитель пороха был целым.

Несмотря на это, суд назначил Усенко девять лет и шесть месяцев лишения свободы за убийство, а также еще год — за угрозу. При частичном сложении наказаний он получил десять лет тюрьмы.

В марте Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил российского ефрейтора Чингиса Даваалая к семи годам колонии строгого режима за убийство военного. На почве личных неприязненных отношений он нанес сослуживцу несколько ударов ножом, в результате полученных ранений военный скончался.