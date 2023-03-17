Российского ефрейтора приговорили к семи годам колонии за убийство военного

В Новосибирской области ефрейтора приговорили к семи годам колонии за убийство военного

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил российского ефрейтора Чингиса Даваалая к семи годам колонии строгого режима за убийство военного. Об этом сообщается в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Отмечается, что суд также взыскал в пользу супруги и детей погибшего два миллиона рублей.

Следствие выяснило, что осенью прошлого года ефрейтор находился в расположении лагеря «Гренада» под Бердском, где были расквартированы военнослужащие, в состоянии алкогольного опьянения.

На почве личных неприязненных отношений он нанес сослуживцу несколько ударов ножом, в результате полученных ранений военный скончался.

Ранее правительство Хакасии сообщило о гибели мобилизованного в войсковой части в Омске. Россиянин Михаил Кулинченко умер в возрасте 48 лет. По предварительным данным властей, смерть военнослужащего наступила в результате болезни.