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07:28, 14 апреля 2023Силовые структуры

Жителя Крыма обвинили в приготовлении к госизмене

Жителя Алушты в Крыму обвинили в приготовлении к государственной измене

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Жителя Крыма обвинили в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде, передает ТАСС.

Обвиняемый — житель Алушты Альберт Круглов, которого Алуштинский городской суд в 2019 году признал виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении самодельных взрывных устройств, а также публичных призывах к экстремистской деятельности. Тогда мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 60 тысяч рублей.

Как сообщили в суде, заседание по делу Круглова назначено на 18 апреля.

По данным ФСБ, в июле 2018 года по месту проживания мужчины обнаружили и изъяли два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, которые были замаскированы под термос и бутылку. Помимо этого, обвиняемый призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности в соцсетях. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Ранее в Крыму суд приговорил задержанного жителя Симферополя Станислава Стеценко, шпионившего в пользу Украины, к 12 годам колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что по заданию украинских спецслужб Стеценко длительное время получал и передавал информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова.

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Марина Совина
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