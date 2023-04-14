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05:57, 14 апреля 2023Мир

Названа цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

WP: подозреваемый в утечке документов Пентагона считал конфликт Москвы и Киева удручающим
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Laura Farr / Globallookpress.com

Стало известно, как подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра относился к конфликту на Украине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.

Как рассказал изданию друга Тейшейры, служащий ВВС Нацгвардии США начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Мужчина считал «удручающим» этот конфликт. Он полагал, что Москва и Киев «должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет».

По данным собеседника издания, подозреваемый публиковал секретные документы с целью просвещения людей, которых он считал своими друзьями и которым доверял.

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило об аресте подозреваемого 13 апреля. Официальный представитель американских властей подтвердил, что арестованным оказался Джек Тейшейра. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

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Екатерина Подвигина
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