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09:39, 14 апреля 2023Бывший СССР

Появилось видео удара по польской самоходке Krab на Украине

Минобороны России показало видео уничтожения польской САУ Krab ВСУ высокоточным снарядом
СюжетМинобороны:

Видео уничтожения польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Самоходка находилась на замаскированной огневой позиции, что не уберегло ее от обнаружения расчетами российских беспилотников. Они навели артиллерию, которая ударила высокоточным снарядом.

«САУ Краб была уничтожена первым выстрелом», — говорится в публикации Минобороны.

Ранее офицер добровольческого батальона «Сокол» заявил, что поставленные Киеву танки Leopard уже начали действовать на херсонском направлении. По его словам, диверсионный отряд даже захватил одну боевую машину, но бойцы не смогли переправить ее в тыл, так что танк пришлось утопить в болоте.

Алевтина Запольская
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