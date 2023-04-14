Мастер по наращиванию ресниц описала шесть самых распространенных типов клиентов

Мастер по наращиванию ресниц @ipsbeauty: любители щуриться — распространенный тип клиентов

Мастер по наращиванию ресниц с никнеймом @ipsbeauty из Лондона, Англия, описала шесть самых распространенных типов клиентов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Так, к первому виду специалистка отнесла тех, кто пытается двигать накладываемые на веки патчи. Кроме того, она выделила девушек, которые щурятся с закрытыми глазами, и любящих поговорить посетительниц, предпочитающих при этом активно жестикулировать.

В то же время в список вошли те, кто периодически двигает головой в стороны, желая устроиться поудобнее, дергает ногами и жует жвачку во время сеанса.

В марте парикмахер Кейлн Эмили перечислила раздражающие привычки клиентов. По словам 24-летней специалистки, посетителям салонов не следует надевать на прием толстовки с капюшоном. Также она посоветовала не смотреть в глаза мастеру во время мытья головы.