Ящерица отбилась от двух львов и кобры и попала на видео

Latest Sightings: ящерица в ЮАР спаслась от кобры и двух львов и попала на видео

В частном заповеднике Саби-Санд в ЮАР ящерица отбилась от двух львов и кобры и спаслась на глазах у очевидцев. Животные попали на видео, которое опубликовал сайт Latest Sightings.

События развернулись перед группой туристов, которые наблюдали за прайдом львов. Постепенно все хищники ушли, и осталась лишь пара львов-подростков. Вскоре их внимание привлекла выползшая на дорогу кобра. Именно в этот момент начинается запись, сделанная гидом заповедника Дэниелом Энтони.

Как оказалось, кобра охотилась на ящерицу, которая пряталась в кустах. Неожиданно для себя она обнаружила, что сама превратилась в объект охоты. Перед ней встал выбор: пожертвовать добычей, либо самой попасться львам.

Змея предпочла первый вариант и ушмыгнула в безопасные кусты. А ящерица, только что пережившая столкновение со смертью, осталась на дороге, будто бросая вызов могучим королям джунглей Дэниелом Энтони автор видео

Опешив от такой смелости, хищники отнеслись к рептилии с почтением. Одного движения лапы было бы достаточно, чтобы положить ей конец, но большие кошки решили ее не трогать, и ящерица благополучно скрылась в кустах.

Ранее сообщалось, что земляная белка в национальном парке Крюгера в ЮАР храбро отбилась от большой ядовитой кобры, одолела рептилию и защитила своих детенышей. Белка уклонилась от бросков смертоносной рептилии и использовала свой пушистый хвост для отвлекающего маневра.

