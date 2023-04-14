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14:13, 14 апреля 2023Ценности

Раскрыты способы определить состояние здоровья женщины по внешнему виду волос

Трихолог Ева Праудман: тусклый цвет волос может говорить о проблемах с щитовидной железой

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Трихолог Ева Праудман из Великобритании раскрыла способы определить состояние здоровья женщины по внешнему виду ее волос. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По растительности на теле можно сказать об уровне гормонов в организме человека, заявила специалистка. Например, чрезмерное выпадение волос может быть связано со снижением эстрогена, которое, в том числе, наблюдается при старении, во время менопаузы, чрезмерных физических нагрузок или диет, а также некоторых аутоиммунных заболеваний.

В то же время чрезмерное количество волос на подбородке и над верхней губой, а также рост бакенбард свидетельствуют об избытке тестостерона, что может указывать на опухоль яичников или надпочечников и синдром поликистозных яичников. В свою очередь, залысины нередко становятся следствием повышения уровня дигидротестостерона. Кроме того, тусклый цвет прядей может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а изменение их цвета — о колебаниях прогестерона, кортизола и эстрогена, указала Праудман.

Ранее российский трихолог Екатерина Денисова назвала главные причины появления секущихся волос. По словам эксперта, данную проблему может спровоцировать применение термоприборов. Также в список вошли воздействие красителей с высокопроцентными окислителями, заболевания кожи головы и соблюдение строгих диет.

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Алина Гостева
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