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11:11, 11 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали главные причины появления секущихся волос

Трихолог Екатерина Денисова: к появлению секущихся волос приводит применение термоприборов

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Российский трихолог Екатерина Денисова назвала главные причины появления секущихся волос. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам эксперта, данную проблему может спровоцировать применение термоприборов — например, плойки и фена, которые приводят к сухости и ломкости прядей. В то же время состояние волос может ухудшиться из-за воздействия солнечных лучей. По этой причине следует надевать головной убор в жаркую погоду, отметила специалистка.

Также в список вошли воздействие красителей с высокопроцентными окислителями, заболевания кожи головы и соблюдение строгих диет. «Ограничения в питании могут приводить к дефициту белка и важных элементов, которые участвуют в плетении волосяного полотна и формировании необходимых связей, придающих крепость», — пояснила собеседница издания.

Ранее российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала способы отрастить длинные волосы. По словам специалистки, достичь данной цели поможет мезотерапия. В то же время эффективен в указанном случае будет аппарат дарсонваль.

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Алина Гостева
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