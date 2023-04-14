Литва выразила Белоруссии протест в связи с нарушением границы
Литва вручила Белоруссии ноту протеста в связи с нарушением своей госграницы белорусским пограничником. Об этом сообщили в пресс-службе МИД прибалтийской республики.
В ведомстве пояснили, что такие меры были приняты в связи с зафиксированным 12 апреля нарушением границы Литвы в Швенченском районе сотрудником Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Отмечается, что в литовский МИД был вызван представитель белорусского посольства, которому вручили ноту протеста с требованием скорейших разъяснений случившегося и недопущения подобных инцидентов в будущем.
В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на закрытие пунктов пропуска на границе республики с Литвой и Польшей. По его словам, подобные действия соседних стран являются экономической провокацией.