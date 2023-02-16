Глава Белоруссии Лукашенко пообещал ответить на закрытие погранпереходов Польшей и Литвой

Закрытие пунктов пропуска на границе Белоруссии с Литвой и Польшей — экономическая провокация, на которую Минск ответит, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, соответствующие решения уже приняты.

Президент Белоруссии отметил, что закрытием погранпереходов Варшава и Вильнюс наносят урон международной торговле.

«И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут — усилим. У нас достаточно для этого рычагов», — сказал Лукашенко.