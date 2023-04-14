В России отреагировали на ограничение поста Медведева в Twitter в Польше и ФРГ

Помощник Медведева Осипов: ограничение показа твита в ФРГ и Польше без ответа не останется

Ограничение показа поста, опубликованного в Twitter заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым, не останется без ответа, заявил помощник политика в аппарате СБ Олег Осипов. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о публикации Медведева про исчезновение Украины. «Твит скрыт в Германии, Польше в связи с местным законодательством», — пояснили в Twitter. Осипов прокомментировал произошедшее, пообещав ответные меры.

Медведев 8 апреля выложил пост в Twitter, написав о том, что в скором времени Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия.

Пост российского политика вызвал негодование у пользователей соцсети. Они обвинили владельца Twitter Илона Маска в несоблюдении антироссийских санкций, призвав не допускать российских лидеров обратно на платформу. Маск прокомментировал упреки в свой адрес, подчеркнув, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.