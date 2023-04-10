Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за поста Медведева об Украине

Маск призвал пользователей Twitter решать самостоятельно после поста Медведева об Украине

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за публикации зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине, призвав принимать решения самостоятельно.

Медведев 8 апреля опубликовал запись во «ВКонтакте» о том, что в скором времени Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия. Аналогичная запись появилась в его англоязычном аккаунте в Twitter.

Илон Маск прокомментировал упреки пользователей в том, что он не выполняет санкции против России и допускает российских представителей власти на платформу.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Медведев заявил, что что Украина является частью России, однако в силу геополитических причин Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах». По его словам, российские власти вынуждены считаться с «выдуманными границами» тех территорий, которые были частью Российской империи с исконно русским населением.

