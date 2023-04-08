Медведев предсказал исчезновение Украины

Медведев заявил, что Украина исчезнет, так как ни Европа, ни США, ни РФ не хотят ее себе

В скором времени Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в посте во «ВКонтакте».

По его словам, Европа не хочет заниматься Украиной, так как поддержка Киева «по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад». Медведев напомнил, что многие страны сейчас сталкиваются с такими проблемами, как «взлет инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество и загнивание бизнеса», и все это приводит к недовольствам европейцев. Политик также отметил, что в перспективе Украина может сесть на «скрученную артритом шею дряхлеющего Европейского союза».

По мнению Медведева, украинские граждане уже и не важны для США. «Да, на военных и санкционных кампаниях пытаются сделать себе пиар политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции. Реальные маразматики вроде [президента США Джо] Байдена, место которым не во главе огромной державы, а на травке (…) с открытым ртом», — заявил он.