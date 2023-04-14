Бывшего мэра космической столицы России нашли мертвым в Подмосковье

MK.RU: бывшего мэра закрытого города Мирный Корыгина нашли мертвым в доме в Подмосковье

Бывшего мэра закрытого города Мирный, космической столицы России, Александра Корыгина нашли мертвым в доме в Подмосковье. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, тело 68-летнего мужчины обнаружили вечером 13 апреля в селе Иславское. По предварительным данным, смерть бывшего чиновника не носит криминальный характер.

Труп был направлен судмедэкспертам.

Александр Корыгин возглавлял администрацию Мирного в начале нулевых. Его со скандалом отстранили в 2002-м, поскольку он отказался проводить референдум по уставу и выборы главы в один день, пишет «Коммерсантъ».

Позже мужчина переехал в Московскую область. В 2019 году он успешно баллотировался в депутаты сельского поселения Успенское Одинцовского городского округа, однако в связи с административной реформой Совет депутатов вскоре упразднили.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли мертвым российского предпринимателя, бывшего депутата Госдумы Юрия Мамонова.