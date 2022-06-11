Экс-депутата от ЛДПР Мамонова нашли мертвым в Москве

РЕН ТВ: в Москве нашли мертвым бывшего депутата Юрия Мамонова

В Москве нашли мертвым российского предпринимателя, бывшего депутата Государственной Думы Юрия Мамонова, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело мужчины обнаружили в квартире одного из домов на Садово-Кудринской улице. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что предварительной причиной смерти экс-депутата стала острая сердечная недостаточность.

Юрий Мамонов родился 18 февраля 1958 года в Московской области, был депутатом Госдумы третьего созыва. Входил в комитет по энергетике, транспорту и связи. На момент гибели ему было 64 года.