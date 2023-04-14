Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:19, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии обвинили несколько человек в нападении на дипломатов

СК Белоруссии обвинил четырех человек в нападении на дипломатов республики в Лондоне

Фото: Сергей Гриц / AP

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство по делу о нападении на сотрудников дипмиссии республики в Лондоне в 2021 году. Об обвинении четырех человек сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Начат процесс специального производства в отношении Боговкова В.С., Зуева М.В., Рябушко С.П., Напреенко А.В., которые в декабре 2021 года в Лондоне совершили нападение на сотрудников дипмиссии возле здания Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В документах Пентагона обнаружили статистику использования HIMARS на Украине
В ДНР задержали троих подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя
Стало известно имя покупателя особняка ведущего премии «Грэмми»
14-летний россиянин упал с девятого этажа и выжил
В Белоруссии обвинили несколько человек в нападении на дипломатов
Путин подписал закон об уголовном наказании за сбор редких грибов
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
В Нидерландах одобрили эвтаназию для маленьких детей
Раскрыт лучший город России для отдыха с детьми на майские праздники
Balenciaga обругали в сети за продажу «грязных» кроссовок за 90 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.