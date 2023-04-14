В Белоруссии обвинили несколько человек в нападении на дипломатов

СК Белоруссии обвинил четырех человек в нападении на дипломатов республики в Лондоне

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное производство по делу о нападении на сотрудников дипмиссии республики в Лондоне в 2021 году. Об обвинении четырех человек сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Начат процесс специального производства в отношении Боговкова В.С., Зуева М.В., Рябушко С.П., Напреенко А.В., которые в декабре 2021 года в Лондоне совершили нападение на сотрудников дипмиссии возле здания Посольства Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — сказано в сообщении.