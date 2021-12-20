В Лондоне напали на посольство Белоруссии

В результате нападения на посольство Белоруссии в Лондоне пострадал дипломат. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

Уточняется, что нападение произошло вечером 19 декабря. «Сначала группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что часть нападавших задержана дипломатической полицией Лондона. Предполагается, что задержанные входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».

Отмечается, что белорусская сторона требует от Великобритании тщательного расследования инцидента. Временный поверенный в делах Великобритании вызван в МИД Белоруссии, ему заявлен протест.