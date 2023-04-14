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18:37, 14 апреля 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о пользе скандинавской ходьбы для здоровья

Фитнес-тренер Гуляева: скандинавская ходьба помогает укрепить сердце и улучшить осанку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Регулярные занятия скандинавской ходьбой помогают укрепить сердце и улучшить осанку, заявила фитнес-тренер, эксперт сети клубов XFIT Юлия Гуляева. О пользе такого рода тренировок для здоровья она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Гуляева отметила, что скандинавская ходьба традиционно считается спортом для пожилых и многие россияне относятся к ней с пренебрежением. Однако ее оздоравливающий эффект и польза для людей любого возраста сильно недооценены. Эта низкоинтенсивная кардиотренировка помогает безопасно повысить общую выносливость, укрепить сердце и сосуды, нормализовать артериальное давление и улучшить осанку, объяснила тренер.

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Среди других преимуществ скандинавской ходьбы Гуляева назвала отсутствие ударной нагрузки и равномерную нагрузку на все мышцы.

Этот вид тренировок абсолютно безопасен для суставов и потому доступен для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которым противопоказаны прыжки. Также, за счет активной работы руками скандинавская ходьба позволяет сбалансированно проработать все мышцы тела, в том числе и мышцы спины и грудной клетки, что способствует улучшению осанки

Юлия Гуляевафитнес-тренер

Кроме того, как отметила Гуляева, занятия скандинавской ходьбой проводятся на улице, что позволяет не только сжечь лишний жир, но и насытить организм кислородом, закалиться и повысить уровень витамина D.

Ранее фитнес-тренер Алена Грибанова назвала пять способов, с помощью которых можно избавиться от целлюлита на бедрах. Она посоветовала сдать анализы на гормоны и пройти консультацию у эндокринолога. Кроме того, следует изменить свои пищевые привычки, а именно исключить газированные напитки, алкоголь и мучные изделия.

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Наталья Обрядина
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