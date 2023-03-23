Россиянкам назвали пять способов избавиться от целлюлита на бедрах

Фитнес-тренер Алена Грибанова: избавиться от целлюлита можно с помощью правильного питания

Фитнес-тренер и эксперт сети клубов XFIT в России Алена Грибанова назвала россиянкам пять способов, с помощью которых можно избавиться от целлюлита на бедрах. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам Грибановой, данная проблема возникает из-за нарушения обмена веществ, изменений гормонального фона, малоподвижного образа жизни, неправильного питания и ухудшения кровообращениях в подкожно-жировой клетчатке. Потребление недостаточного количества чистой воды также может поспособствовать появлению целлюлита, объясняет спортсменка.

В связи с этим Грибанова в первую очередь посоветовала сдать анализы на гормоны и пройти консультацию у эндокринолога. Необходимо также изменить свои пищевые привычки, а именно исключить газированные напитки, алкоголь и мучные изделия. Нужно включить в рацион отварное мясо, рыбу, овощи, фрукты, каши, цельнозерновой хлеб, натуральные соки и молочные продукты, в частности сыр и творог.

Вдобавок эксперт порекомендовала больше ходить пешком, заниматься танцами, единоборствами, пилатесом или йогой. «Очень важно уделить внимание осанке, особенно поясничному отделу позвоночника. Если там есть проблемы, то, скорее всего, будет ухудшаться отток жидкости от нижних конечностей, что приведет к застою лимфы в тканях», — пояснила она.

В заключение Грибанова предложила обратиться за помощью к массажисту, который может назначить некоторые процедуры для борьбы с целлюлитом. Например, сеанс на аппарате LPG, прессотерапию, ударно-волновую терапию, озонотерапию, специальные обертывания и SMAS-лифтинг.

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