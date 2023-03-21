Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:34, 21 марта 2023Ценности

Россиянам раскрыли способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала

Хирург Артур Дзотцоев: липоскульптурирование поможет придать фигуре красивую форму

Фото: Unsplash

Российский хирург Артур Дзотцоев раскрыл способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала. Соответствующую информацию публикует издание Life.

По словам специалиста, придать фигуре красивую форму и атлетическую выразительность поможет липоскульптурирование — форма липосакции, позволяющая уменьшить количество подкожного жира и сделать форму тела женственнее или мужественнее. Врач объяснил, что упомянутая процедура заключается в коррекции тех областей тела, которые невозможно исправить при помощи спорта и диеты.

«Подкожный жир очень плохо поддается спортивным нагрузкам и ограничениям в еде. Врач, в свою очередь, за один раз может уменьшить объем талии и бедер пациента, подчеркнуть мышцы пресса, сформировать красивый контур тела, увеличить объем груди или ягодиц», — заверил эксперт.

Материалы по теме:
Бой за килограммы Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Бой за килограммыInstagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
27 января 2017
Милые кости В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Милые костиВ попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
16 ноября 2017

В заключение Дзотцоев предупредил, что липоскульптурирование не является альтернативой похудению. Как утверждает хирург, лучшими кандидатами для проведения этой операции становятся те, кто уже достиг оптимального веса и желает привести тело в идеальную форму.

Ранее в марте врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова раскрыла россиянам главный минус интервального голодания. По словам Комиссаровой, упомянутый способ похудеть позволяет снизить уровень холестерина и глюкозы, однако усугубляет расстройство пищевого поведения. Кроме того, эксперт добавила, что интервальное голодание также может привести к истощению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Шойгу в четырех словах описал завершение конфликта на Украине
«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме матча Кубка Гагарина
Врач оценила пользу йодовой сетки для организма
Шойгу ответил на вопрос о близости ядерного столкновения
В России оценили эффективность обещанных Киеву снарядов с ураном
Страны ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для Украины
Россиянам раскрыли способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала
Члена правления «Мемориала» Орлова отпустили под подписку о невыезде
В Москве стало больше одного типа квартир
Раскрыта популярность дешевого iPhone
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.