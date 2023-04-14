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15:13, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор попросили проверить НТВ и Норкина из-за брани в эфире

Роскомнадзор попросили проверить НТВ и Андрея Норкина из-за брани в шоу «Место встречи»
Андрей Норкин

Андрей Норкин. Кадр: НТВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова проверить телеканал НТВ и его ведущего Андрея Норкина из-за брани, прозвучавшей в ток-шоу «Место встречи». Об этом стало известно Baza.

Уточняется, что поводом для жалобы послужило слово «пидорас», произнесенное Норкиным в выпуске «Место встречи» с участием Бородина. По его мнению, телеведущий нарушил статью 4 закона «О средствах массовой информации», которая запрещает распространение в СМИ материалов с нецензурной бранью.

Помимо того, Бородин счел, что действия Норкина и НТВ попадают под часть 3 статьи 13.21 Кодекса об административных правонарушениях (изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань). «Прошу вас провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении; при наличии оснований принять меры реагирования в отношении А.В. Норкина и телеканала НТВ (...)», — говорится в документе.

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Выпуск передачи «Место встречи», возмутивший Бородина, вышел в эфир 12 апреля. Бородин, участвуя в программе, поссорился с Норкиным во время обсуждения его жалоб на российских артистов из-за их «непатриотичной» позиции. В частности, он возмутился из-за нежелания ведущего высказываться о деятельности актрисы Лии Ахеджаковой, в отношении которой Бородин ранее просил возбудить уголовные дела.

При этом Бородин назвал Ахеджакову террористкой, которая поддерживает в том числе педофилов. «Педофилов и пидорасов», — добавил с иронией Норкин. После этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией покинул студию, заявив о нежелании общаться с присутствующими в ней людьми.

Записи эфира, в которой произошел конфликт, нет на сайте НТВ, однако выпуск доступен на одном из каналов на YouTube.

Ранее сообщалось, что Бородин попросил Генпрокуратуру возбудить против Ахеджаковой три уголовных дела. Он счел, что артистка виновна в госизмене, публичной дискредитации Вооруженных сил России и возбуждении ненависти. Кроме того, он обращался в Генпрокуратуру с просьбами проверить певиц Диану Арбенину и Аллу Пугачеву, а также актера Данилу Козловского.

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Олег Давыдов
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