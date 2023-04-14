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14:28, 14 апреля 2023Среда обитания

В российском городе при обрушении колонны исторической постройки погиб мужчина

В Красноярске при обрушении исторической постройки на улице Профсоюзов погиб мужчина

Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю

В Красноярске в результате обрушения колонны исторического здания погиб мужчина. Об этом сообщили на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по региону.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 14 апреля, на улице Профсоюзов, дом 3, строение 57. Кирпичный элемент конструкции «Хозяйственной постройки Красноярского Казенного винного склада», возведенной в конце XIX — начале ХХ веков и признанной объектом культурного наследия Красноярского края, упал на мужчину, в результате чего тот получил тяжелейшие травмы и скончался. При этом здание находится на территории строительной площадки.

По факту обрушения следственный отдел Следственного комитета по Железнодорожному району города Красноярска начал проверку. После осмотра места происшествия, установления личности погибшего и выполнения необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В апреле стало известно, что предприниматель из Московской области погиб при сносе принадлежащих ему складов. Инцидент произошел недалеко от села Ивашково в Шаховском районе.

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Полина Кислицына
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