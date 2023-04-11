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19:25, 11 апреля 2023Среда обитания

Предприниматель погиб при сносе складов в Подмосковье

РЕН ТВ: предприниматель погиб при сносе складов в Подмосковье

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Предприниматель из Московской области погиб при сносе принадлежащих ему складов. Тело россиянина обнаружили среди разрушенных построек, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел недалеко от села Ивашково в Шаховском районе. На момент смерти мужчине было 62 года. Для сноса недвижимости он нанял экскаватор, склады обрушились на владельца при разборе.

В декабре 2022 года двое рабочих из подмосковного города Люберцы пострадали при обрушении строительных лесов. Мужчины сорвались с высоты четвертого этажа и получили травмы, степень тяжести которых не уточнялась. Во время обрушения пострадавшие ремонтировали фасад многоквартирного дома. Правоохранительные органы пообещали оценить соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Ранее строитель из Москвы упал в шахту лифта строящегося высотного здания на Кронштадтском бульваре. Рабочий переходил шахту по строительным лесам и сорвался с высоты седьмого этажа. Он скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

Александра Качан
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