Рабочий из Москвы упал в шахту лифта и погиб

Рабочий из Москвы упал в шахту лифта и погиб от полученных травм

Рабочий из Москвы упал в шахту лифта на строящемся объекте. 36-летний мужчина скончался от полученных травм, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Усачева. На месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце декабря 2022 года двое рабочих из подмосковного города Люберцы пострадали при обрушении строительных лесов. Они сорвались с высоты четвертого этажа и получили травмы, степень тяжести которых не уточнялась.

Ранее во время исполнения своих обязанностей погибли рабочие из Воскресенска. Двое мужчин расчищали крышу дома от осадков. Оба россиянина упали с высоты пятиэтажного здания, после чего скончались на месте от полученных травм.

В мае строитель из Москвы упал в шахту лифта строящегося высотного здания на Кронштадтском бульваре. Мужчина переходил шахту по строительным лесам и сорвался с высоты седьмого этажа. Пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.