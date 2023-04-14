Обстрел нефтехранилища в Брянской области опровергли

Власти Брянской области опровергли сообщение Mash об обстреле ВСУ нефтехранилища

Сообщение об атаке на нефтехранилище в Брянской области оказалось недостоверным.

Ранее 14 апреля Telegram-канал Mash сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) нефтехранилища в Суражском районе Брянской области. Уточнялось, что всего было выпущено десять минометных снарядов. «Помимо этого, по нашей информации, украинцы выпустили еще пять снарядов по приграничному селу Ломаковка и по черте укреплений около рабочего поселка Климово», — говорится в сообщении Mash.

Власти Брянской области опровергли информацию об обстреле нефтехранилища. В разговоре с РБК сотрудник пресс-службы губернатора заявил, что обстрелов не было ни в одном из районов.

Данные Mash опровергли и в администрации Суражского района, призвав жителей доверять официальным источникам информации.

О том, что ВСУ атаковали несколько целей в Брянской области, со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили многие российские СМИ, в том числе NEWS.ru, Телеканал «360», «Ридус» и Pravda.Ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»