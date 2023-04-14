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09:44, 14 апреля 2023Мир

Орбан назвал Украину несуществующей страной

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной. Его слова передает Mediaklikk.

«Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать. Вопрос в том, содержим ли мы Украину», — высказался глава венгерского правительства. Он подчеркнул, что когда США и Европа перестанут выделять Киеву деньги, конфликт закончится.

Орбан подчеркнул, что страны Европы тратят десятки миллиардов долларов на содержание Украины, от чего страдает европейская экономика. «Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование», — уточнил он. По словам политика, такая ситуация не может продолжаться вечно.

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Глава кабмина отметил, что Венгрия также участвует в финансировании киевского режима, в то время как положение венгерского меньшинства в Закарпатье постоянно ухудшается.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии согласилось поддержать вступление Украины в НАТО при условии, что Киев восстановит права венгерского меньшинства на своей территории. О своем требовании венгерский кабинет министров заявил в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов альянса.

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Виктория Кондратьева
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