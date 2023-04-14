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06:07, 14 апреля 2023Мир

В Венгрии назвали условие присоединения Украины к НАТО

«Известия»: Венгрия одобрит вступление Украины в НАТО, если Киев признает права меньшинств

Фото: Yves Herman / Reuters

Правительство Венгрии согласилось поддержать вступление Украины в НАТО при условии, что Киев восстановит права венгерского меньшинства на своей территории. Об этом сообщают «Известия».

О своем требовании венгерское правительство заявило в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов альянса, где также присутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинства», — подчеркнули в кабмине страны.

Ранее депутаты Верховной Рады призвали страны НАТО поддержать присоединение Украины к альянсу. Они также попросили ускорить этот процесс.

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