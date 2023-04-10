На Украине призвали ускорить процесс вступления страны в НАТО

Депутаты Верховной Рады призвали страны НАТО ускорить вступление Украины в альянс

Депутаты Верховной Рады призвали страны НАТО поддержать кандидатуру Украины на вступление в альянс, а также ускорить этот процесс. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат парламента Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, депутаты Рады написали обращение к странам НАТО и парламентской ассамблее НАТО по поводу присоединения Украины к альянсу. В Киеве требуют выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года, в ходе которого было принято политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО».

«А также просим обратиться к правительствам стран-членов НАТО с просьбой содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения Украины к будущему членству в альянсе во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге и во время Вильнюсского саммита НАТО», — написал Гончаренко.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас США сфокусированы на помощи Киеву в военной сфере, а позже страны НАТО сообща решат вопрос принятий Украины в альянс.